Віце-президент США: російська агресія не повинна залишитися безкарною

Віце-президент США Дік Чейні, який перебуває в Пекіні, потелефонував президентові Грузії Михайлу Саакашвілі, щоб висловити підтримку в конфлікті з Росією. "Російська агресія не повинна залишатися безкарною", - цитує Associated Press Д.Чейні за поширеною адміністрацією Білого дому заявою .

Д.Чейні також висловив "солідарність з демократичним урядом Грузії перед лицем загрози для її суверенітету і територіальної цілісності".

За словами американського віце-президента, якщо "агресія Росії триватиме, це матиме серйозні наслідки для відносин як з США, так і з іншими представниками світової спільноти".