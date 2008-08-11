Російський Генштаб: Україна не робила офіційної заяви щодо кораблів ЧФ

Кораблі Чорноморського флоту РФ, що беруть участь в операції “з примусу до миру грузинської сторони в зоні відповідальності миротворців”, повернуться в місця базування в Севастополі після закінчення операції, повідомляє РосБізнесКонсалтинг. Про це повідомив на прес-конференції в Москві заступник начальника Генштабу Збройних сил РФ Анатолій Ноговіцин. "Це наші бази, ми повернемося туди", - наголосив він.

Коментуючи повідомлення, що "з`явилися в ЗМІ з посиланням на заяву МЗС України" про те, що в разі участі кораблів Чорноморського флоту РФ в цій операції їм буде заборонене повернення до місць базування в Севастополі, А.Ноговіцин зазначив, що офіційними каналами такої заяви від української сторони Росія не одержувала. За словами представника Генштабу ВС РФ, є договір між Росією і Україною, в якому чітко прописані всі відповідні параметри.