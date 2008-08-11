Про участь кораблів ЧФ РФ у військових конфліктах Москва може домовитися?

Україна готова до укладення договору з Росією щодо використання кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації у військових конфліктах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції спеціальний представник Президента України, заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

«Українська сторона до цього готова», - сказав він.

К.ЄЛІСЄЄВ також зазначив, що для України є неприйнятним факт, коли кораблі ЧФ РФ, які тимчасово знаходяться на території України, використовуються у збройному протистоянні.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня Україна застерегла російську сторону від можливої участі кораблів Чорноморського флоту РФ в конфлікті навколо Південної Осетії.

"З метою запобігання виникненню обставин, при яких Україна може бути втягнута в збройний конфлікт і військові дії через участь в них військових формувань ЧФ РФ, який тимчасово базується на території України, українська сторона залишає за собою право, згідно з нормами міжнародного права і законодавства України, заборонити повернення на територію України до вирішення конфлікту кораблів і судів, які можуть взяти участь у вищезгаданих діях", говориться в заяві МЗС України.

Також Україна висловила стурбованість тим, що Росія зволікає з підготовкою та підписанням угоди про участь ЧФ РФ, що дислокується на території України, у конфліктних ситуаціях.

У відповідь Міністерство закордонних справ РФ висловило подив тоном і змістом цієї заяви МЗС України. У коментарі російського зовнішньополітичного відомства зазначалося, що заходи, які українська сторона загрожує застосувати, не відповідали б російсько-українським договорам і були б недружніми по відношенню до Російської Федерації.