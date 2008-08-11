У МЗС вражені логікою Кремля: тоді треба звинуватити усіх експортерів зброї

Спеціальний представник Президента України, заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ заявляє, що військово-технічне співробітництво між Україною і Грузією є легітимним.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому він наголосив сьогодні на прес-конференції у Києві.

За словами К.ЄЛІСЄЄВА, здійснюючи військово-технічне співробітництво з суверенними державами світу, включаючи Грузію, Україна чітко керується резолюцією Ради безпеки ООН. За його словами, Україна суворо дотримується правил, поновлених міжнародними режимами у сфері торгівлі озброєнням, а також внутрішнім законодавством у сфері експортного контролю.

«Тому військово-технічне співробітництво, яке здійснювалося з Грузією, є цілком легітимним і відповідає нашим дружнім відносинам та нормам міжнародного права», - сказав К.ЄЛІСЄЄВ.

Він наголосив, що жодних порушень міжнародних канонів немає. «Якщо слідувати за такою логікою, то тоді можна звинувачувати в усіх конфліктах провідні держави – експортери зброї. Я хотів би, щоб ми на цій темі не спекулювали», - додав К.ЄЛІСЄЄВ.

Як повідомляв УНІАН, МЗС Росії заявило, що викликають подив тон і зміст заяви Міністерства закордонних справ України стосовно направлення кораблів ВМФ Росії для цілей патрулювання морських просторів біля узбережжя Абхазії. У заяві МЗС РФ, зокрема, висловлюється стурбованість тим, що Україна може бути втягнута у збройний конфлікт. “Вважаємо, що українській стороні слід було б задуматися про це тоді, коли вона постачала озброєння стороні, що почала цей конфлікт”, - заявляє російське дипломатичне відомство.

Раніше Україна застерегла російську сторону від можливої участі кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації в конфлікті навколо Південної Осетії.