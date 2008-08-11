"Оптимістичний" прогноз від ПР: ціни зростуть на 23-25%

Народний депутат від Партії регіонів, міністр економіки опозиційного уряду Ірина АКІМОВА впевнена, що зниження інфляції в липні має суто сезонний характер.

Про це вона заявила сьогодні в ході інтернет-конференції на сайті «Главред», відповідаючи на питання, чи пов`язано зниження інфляції з діями уряду або ж має суто сезонний характер.

«Цифри інфляції, одержані в липні і в червні, констатували факт сезонного зниження цін, яке відбулося в основному завдяки новому урожаю овочів і фруктів. Зокрема, ціна на картоплю знизилася більш як на 22%. Це зниження носить сезонний характер і не матиме істотного впливу на прогнозований річний показник інфляції, який у різних експертів коливається від 20 до 25%», - сказала І.АКІМОВА.

Вона зазначила, що в Україні залишаються значні всі системні чинники інфляції, оскільки «бюджетна політика уряду носить проінфляційний характер». «Уряд продовжує пропонувати соціальні ініціативи, реалізація яких збільшуватиме інфляційний тиск», - заявила народний депутат.

Крім того, вона зазначила, що зберігається так званий інфляційний навіс з боку цін виробників. «У липні індекс цін виробників зріс з 39 до 43,7% порівняно з червнем. Це означає, що витрати і ціни виробників зростають, і рано чи пізно вони будуть перекладені на плечі споживачів», - вважає І.АКІМОВА.

На її думку, «оптимістичним» можна вважати прогноз споживчих цін на кінець 2008 року - 23-25%. Що стосується прогнозу інфляції на 2009 рік, то І.АКІМОВА вважає, що такий прогноз доцільно буде зробити тільки після обговорення напрямів бюджетної політики наступного року і після того, як «стане зрозуміла система взаємовідносин між НБУ і урядом, а також політична готовність йти на посилення гнучкості обмінного курсу».

Серед основних методів подолання інфляції І.АКІМОВА назвала жорстку бюджетну і монетарну політику. «Кілька конкретних кроків включають: бездефіцитний бюджет, принаймні в 2009 році, зростання доходів у повній відповідності із зростанням ВВП, гнучкий обмінний курс і незалежний Нацбанк, чіткі і ефективні програми цільової соціальної допомоги для тих, хто її потребує», - сказала вона.