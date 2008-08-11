Експерт: після агресії Росії Україна не може почуватися в безпеці

Після воєнної агресії Росії проти Грузії Україна більше не може почуватися у безпеці.

Таку думку в ексклюзивному коментарі УНІАН висловив заступник директора Центру армії, конверсії і роззброєння “Defense Express” Михайло САМУСЬ, говорячи про наслідки для України ескалації конфлікту навколо Південної Осетії.

“Україна повинна відкинути усі ілюзії щодо ефективності тієї системи безпеки, яка сьогодні існує. Адже у нас завжди вважалося, що прямої воєнної загрози для України не існує. Нібито держава знаходиться в оточенні дружніх, мирних сусідів, які не мають жодних агресивних інтересів щодо України”, - зазначив М.САМУСЬ.

На думку експерта, “якщо Росія зробила крок воєнної агресії відносно Грузії, Україна не може більше вважати себе у безпеці: ніхто не може гарантувати, що Росія не захоче таким способом вирішити свої питання, наприклад, у Криму”.

У зв’язку з цим М.САМУСЬ наголосив, що Україні сьогодні необхідно усвідомити, що її нейтральний статус фактично знищений подіями навколо грузино-осетинського, грузино-абхазького конфліктів. “Нам необхідно чітко визначити: або ми з Росією, або з НАТО. Нейтралітет означатиме для України стан перманентної небезпеки. А її майбутнє залежатиме від бажань, інтересів і потреб Росії”, - сказав він.

М.САМУСЬ також вважає, що “нової актуальності набуває аспект перебування Чорноморського флоту РФ на території України, кораблі якого фактично беруть участь у бойових діях проти третьої держави. Це суперечить усім нормам міжнародного права, і механізм цього в українсько-російському договорі про базування ЧФ не прописаний”.

“З огляду на це, можна вважати, що Україна сприяє Росії в її агресії і сама вступає в конфлікт. Тут потрібно жорстко заявити: нехай Росія виводить свій флот на свою території і вже з неї посилає кораблі для участі у бойових діях”, - підсумував експерт.

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