ВО «Свобода»: Росія зробить з Україною як з Грузією

Всеукраїнське об`єднання «Свобода» вимагає від української влади висловити чітку позицію щодо агресивної політики Росії проти Грузії.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві політвиконком ВО «Свобода».

««Свобода» засуджує російську агресію щодо Грузії та розглядає її як загрозливу для безпеки України. Сталося те, про що «Свобода» неодноразово попереджувала: Кремль реалізовує стратегічний план, метою якого є повторна окупація держав, які 17 років тому здобули незалежність від Москви», - зазначається у заяві.

Члени «Свободи» вважають, що війна, яка розпочалася «біля наших кордонів, безпосередньо зачіпає інтереси України – як політичні, так і економічні».

«Військова агресія Росії щодо Грузії, яка відбувається за мовчазної згоди і фактично потурання Заходу, є попередженням для України. Ця безкарна демонстрація сили є фактором тиску на Україну. Подібний сценарій агресії може бути застосований Росією і щодо України: підтримка діяльності проросійських сил, провокація сепаратизму, інформаційна війна, енергетичний шантаж, присутність російських військових баз на території України, надання російських паспортів громадянам України з метою подальшого їх «захисту»», - переконані у ВО «Свобода».

Крім того, на переконання членів партії, напад на Грузію є ударом по самостійній міжнародній економічній політиці України. «Росія методично нищить єдиний успішний геоекономічний проект, лідером якого є Україна – ГУАМ. Росія домоглася, що з угоди вийшов Узбекистан, а сьогодні напала на Грузію. Внаслідок військових дій Азербайджан припинив постачання нафти через Грузію, а ЧФ РФ блокував порт Поті. Це унеможливлює стратегічно важливе функціонування нафтопроводу «Одеса-Броди» в аверсному режимі», - зазначається у заяві.

Також «Свобода» констатує загострення ситуації з Чорноморським флотом в Криму: «Росія демонструє цілковите ігнорування умов Великого договору, згідно з яким ЧФ РФ зобов`язаний узгоджувати будь-яке пересування кораблів з Україною».

З огляду на небезпеку, що склалася для нашої держави, ВО «Свобода» серед іншого вимагає від української влади скликати Раду національної безпеки і оборони для негайного вироблення позиції щодо агресивної політики Росії.

Також «Свобода» вимагає звернутися до Ради безпеки ООН за підтримкою позиції припинення збройного конфлікту та запропонувати український миротворчий контингент для врегулювання конфлікту. Ініціювати скликання ГУАМ з метою вироблення спільної позиції з цього питання.

Крім того, «Свобода» вважає, що необхідно внести зміни до Конституції України, якими змінити статус Кримської автономії на обласний, а також скасувати спеціальний статус міста Севастополя.

Також «Свобода» переконана, що Україна повинна в односторонньому порядку завершити процес делімітації та демаркації українсько-російського кордону, привести у стан підвищеної бойової готовності свої прикордонні війська та не допустити повернення кораблів ЧФ РФ в бухти Севастополя, які вийшли з «каральною експедицією» проти Грузії.

ВО «Свобода» вимагає від української влади розірвати Великий договір з РФ «на підставі його постійного порушення російською стороною», вийти зі Співдружності Незалежних Держав та Єдиного економічного простору.

Всеукраїнське об`єднання «Свобода» наголошує, що гарантувати безпеку та територіальну цілісність України можуть винятково українські Збройні сили, повернення ядерного статусу нашій державі, на противагу паперових «гарантій».