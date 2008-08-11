Молдова приєдналася до декларації ЄС щодо Південної Осетії

Молдавія приєдналася до декларації Європейського союзу щодо ускладнення ситуації в Південній Осетії, оприлюдненої 8 серпня 2008 р. під час екстреного засідання постійної ради Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ). Про це РосБізнесКонсалтингу повідомили в Міністерстві закордонних справ і європейської інтеграції Молдавії.

У декларації наголошується, що Європейський союз висловлює особливе занепокоєння військовою конфронтацією в Південній Осетії (Грузія) і звертається до всіх сторін із закликом припинити військові дії і негайно відновити переговори для політичного виходу з кризи при дотриманні суверенітету і територіальної цілісності Грузії.

ЄС висловив повну підтримку зусиллям чинного головування ОБСЄ, зокрема її місії на цій території, і закликав усі сторони без зволікання почати співпрацю. ЄС спільно і усіма країнами, які беруть участь, здійснює діяльність, спрямовану на припинення вогню, для недопущення ескалації конфлікту, йдеться в декларації.