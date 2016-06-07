У Росії запевняють, що діалог з НАТО йде на рівні послів, але "є дефіцит взаємної довіри"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков сказав журналістам у Москві.

"На рівні послів діалог йде, він навряд чи наближає нас до досягнення великого порозуміння", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання про можливість проведення засідання ради Росія-НАТО на території РФ.

"Поки що можна констатувати дефіцит взаємної довіри. Але, ще раз повторюю: такий діалог на рівні послів триває", - додав він.

При цьому Пєсков наголосив, що навчання НАТО в Польщі не сприяють атмосфері довіри і безпеки.

"У будь-якому разі навчання, які мають в основі своєї легенди про досить однозначну індикацію в зрозумілий бік, звичайно, вони не сприяють атмосфері довіри і безпеки", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, Україна вперше братиме участь у військових навчаннях НАТО "Анаконда-16". У навчаннях візьмуть участь 31 тис. військових з 24 союзницьких і партнерських держав Альянсу, в тому числі 12 тис. з Польщі. Крім солдатів, у маневрах будуть задіяні 3 тис. одиниць військової техніки, 105 літаків і вертольотів і 12 кораблів.

Спільні навчання, що почалися сьогодні, 7 червня, матимуть суто оборонний характер. Їх метою є випробування координації партнерів, сказав міністр національної оборони Польщі Антоні Мацеревич. "Особливо нам потрібно перевірити ефективність координації дій солдатів і командування. Особливо в умовах гібридної війни. У всіх районах: на суші, в повітрі і на морі, а також у діях спеціальних сил", - зазначив він.

Мацаревич подякував ті держави, чиї солдати візьмуть участь у маневрах вперше, - Україну, Грузію, Македонію, Швецію та Фінляндію.

Навчання триватимуть 10 днів.