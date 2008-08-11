США вважають, що вторгнення Росії планувалося наперед

Заступник помічника держсекретаря США Метью Брайза звинуватив Росію в запланованому вторгненні до Грузії. "Ми чули заяви з російського боку, що залізничні війська, які були введені до Абхазії кілька місяців тому, перебували там з гуманітарною місією", - заявив М.Брайза журналістам у Тбілісі.

"Тепер ми знаємо правду - ці підрозділи відновлювали залізничні колії для того, щоб по них можна було доставляти зброю і боєприпаси для організації військового вторгнення", - цитує Reuters слова американського дипломата.