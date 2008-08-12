Медведєв: Росія ніколи не буде пасивним спостерігачем на Кавказі

01:09, 12 серпня 2008
Політика
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"Це наша місія і наш обов`язок"

Президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росії ніколи не буде на Кавказі пасивним спостерігачем.

"Ми ніколи не були і не будемо в цьому регіоні пасивними спостерігачами", - заявив Медведєв на зустрічі з керівництвом парламентських партій.

"Росія історично є гарантом безпеки народів Кавказу. Це наша місія і наш обов`язок", - сказав глава російської держави.

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