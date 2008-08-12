Третьяков вважає, що останні події знімуть дискусію навколо НАТО

Народний депутат України Олександр Третьяков (фракція Блоку НУ-НС) вважає, що останні події в Південній Осетії та Абхазії повинні остаточно зняти внутрішньополітичну дискусію навколо питання приєднання України до НАТО, а прагнути якнайскоріше отримати ПДЧ і згодом стати членом Альянсу. Таку думку депутат висловив журналістам, коментуючи ескалацію конфлікту на Кавказі, повідомляє Главред з посиланням на прес-службу Третьякова.

За словами депутата, «події останніх днів довели неврівноваженість російської сторони, а також неготовність гарантувати проведення миротворчої місії на території, яку довірила їй Організація Об`єднаних націй». «Сьогодні Росія практично ставить під сумнів незалежність, цілісність і суверенітет Грузії, що суперечить статуту ООН», - відзначає Третьяков.

«Немає гарантій, що завтра «гарячі голови» в Москві не ініціюють подібні дії і на нашій території, про що попереджає більшість авторитетних експертів. Тому сьогоднішнє завдання всіх проукраїнських партій і рухів - підтримати прагнення Президента Ющенка через зближення, а потім і вступ до НАТО, забезпечити безпеку і територіальну цілісність України», - підкреслює народний депутат.