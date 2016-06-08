У СБУ заперечують можливість переговорів Савченко з сепаратистами - Тандіт

Про це заявив радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт в інтерв'ю "5 каналу".

Тандем повідомив, що з точки зору українського законодавства Олександр Захарченко та Ігор Плотницький є злочинцями.

"Захарченко був оголошений ще 31 липня 2014 року в міжнародний розшук. Його підозрюють у підготовці терористичних актів і він не може ніяким чином бути депутатом з боку "ДНР", - підкреслив він.

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Радник голови СБУ нагадав, що саме Захарченко був організатором параду, на який були виведені взяті в полон українські військовослужбовці.

"Для нас ні Захарченко, ні Плотницький не є законослухняними громадянами України. Ми повинні пам'ятати, що вони віддавали накази на вбивство людей", - підкреслив радник голови СБУ.

Тандіт сказав, що він не хотів би зараз обговорювати ініціативу про прямі переговори з ДНР/ЛНР депутата Верховної Ради Надії Савченко і що її слова, ймовірно, вирвані з контексту.

Він також висловив сподівання, що Савченко в тій або іншій якості візьме участь у процесі звільнення українських полонених.

Як повідомляв УНІАН, Савченко заявила, що готова особисто проводити переговори з ватажками "ДНР" і "ЛНР".

"Офіційної позиції фракції не буде, поки ми не почуємо Надю. Не зрозуміємо, що вона мала на увазі", - прокоментували її слова у фракції "Батьківщина".