Президент Росії ухвалив рішення про завершення військової операції в Грузії

Росія вирішила припинити операцію з примусу Грузії до миру.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна заява Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА була щойно поширена Першим каналом російського телебачення.

«Я прийняв рішення припинити операцію з примусу агресора до миру», - сказав Президент Росії.

Він відзначив, що цілі операції досягнуто, а грузинські війська – дезорганізовано.

Проте ІТАР-ТАРС наводить трохи іншу цитату з промови Медведєва: «Я прийняв рішення завершити операцію з примусу грузинських властей до миру». За даними інформагентства, ці слова президент Росії сказав на робочій зустрічі в Кремлі з міністром оборони РФ Анатолієм Сердюковим і начальником Генштабу Миколою Макаровим.

«Безпека наших миротворчих сил і цивільного населення відновлена. Агресор покараний і зазнав значних втрат. Його озброєні сили дезорганізовані», - заявив президент РФ.

Крім того, повідомляє Газета.ру , російський президент доручив Міноборони і Генштабу при новій агресії з грузинського боку «ухвалювати рішення по знищення агресора».