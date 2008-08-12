Українських дипломатів евакуюють з Грузії

Українських дипломатів та членів їхніх родин евакуйовують з Тбілісі до Єревана, потім з Вірменії їх літаками буде переправлено на Батьківщину.

Про це повідомляє “5-й канал” з посиланням на спеціального представника Президента України, заступника міністра закордонних справ України Костянтина ЄЛІСЄЄВА.

Такий складний маршрут евакуації К.ЄЛІСЄЄВ пояснив зручністю транспортного сполучення.

Водночас триває евакуація українських громадян із зон бойових дій.

"О другій ночі прибув український літак, на борту якого був 31 громадянин України. Йдеться переважно про жінок з маленькими дітьми. Ці громадяни України були евакуйовані переважно з різних містечок навколо Грузії та Південної Осетії”, - повідомив К.ЄЛІСЄЄВ.

За його словами, завдяки зусиллям МЗС, всі ці люди відправлені за місцем проживання, оскільки багато з них були не з Києва.

Зараз на території Грузії залишаються українські громадяни, яки хочуть терміново евакуюватися: це приблизно 150 українських громадян в районі Батумі і понад 200 громадян в Тбілісі.

Як поінформував К.ЄЛІСЄЄВ, Посольство України в Грузії постійно триває з ними зв`язок. “Ми і МЗС працюємо з тим, щоб вилетів український літак з метою їх евакуації", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, згідно з розпорядженням Президента України Віктора ЮЩЕНКА вже здійснено два чартерні авіарейси, які доставили українських громадян з Грузії на територію нашої держави.

Він запевнив, що всі українські громадяни будуть повернуті на Батьківщину.

Глава держави повідомив, що за його дорученням у Посольстві України в Тбілісі та у Консульській агенції України в Батумі організовані цілодобові штаби, які надають необхідну допомогу українцям.

Також за дорученням В.ЮЩЕНКА до евакуації українських громадян у разі необхідності буде залучено додаткові транспортні можливості.

На сьогодні евакуація можлива з аеропортів Тбілісі й Батумі, морським транспортом з порту Батумі.

Крім того, уряд виділив три додаткових літаки, які сьогодні доправлять українських громадян з Грузії на Батьківщину