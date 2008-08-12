Яценюк з Лавровим підняли питання переміщення кораблів ЧФ
Пройшли телефонні консультації
Голова Верховної ради України Арсеній ЯЦЕНЮК та міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій ЛАВРОВ дійшли згоди щодо необхідності невідкладного обговорення проблематики переміщення кораблів Чорноморського Флоту Російської Федерації на засіданні Підкомісії з питань ЧФ.
Як повідомляє прес-службі ВР, про це йшлося під час телефонних консультацій А.ЯЦЕНЮКА з С.ЛАВРОВИМ щодо врегулювання ситуації в зоні грузино-південноосетинського конфлікту
А.ЯЦЕНЮК наголосив на тому, що на сьогодні найголовнішим є повне припинення бойових дій та вогню на території Грузії.
В ході розмови голова Верховної Ради України нагадав главі російського зовнішньополітичного відомства про те, що взаємовідносини між Україною та Грузією у військово-технічній сфері відбувалися виключно в рамках міжнародних норм та стандартів, про що регулярно було інформовано Організацію Об’єднаних Націй, а відповідні данні вносилися до реєстру озброєння, передбаченого Вассенаарськими домовленостями. А.ЯЦЕНЮК запевнив, що на даному етапі питання щодо поставок додаткового озброєння грузинській стороні на порядку денному в Україні не стоїть.
Також під час консультацій Сторони обговорили питання вільного переміщення гуманітарної допомоги та торгівельних вантажів.