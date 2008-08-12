Грузія просить Латвію про військову допомогу

Посол Грузії в Латвії подав Міністерству закордонних справ ноту з проханням надати Грузії військову допомогу, розповів міністр закордонних справ Латвії Маріс Рієкстіньш, повідомляє BIZNEWS.lv з посиланням на латвійський Інтернет-ресурс Diena.

За даними порталу, Міністерство закордонних справ Латвії отримало від посла Грузії ноту з проханням надати країні військову допомогу. З таким проханням Грузія звернулася до багатьох міжнародних партнерів.

«Відповідь Міністерство закордонних справ Латвії обіцяє дати сьогодні на зборах НАТО, - сказав Рієкстіньш. – Наша відповідь залежатиме від позиції НАТО».

«Зараз ми концентруємося на візиті до Грузії прем`єр-міністра Іварса Годманіса і наданні гуманітарній допомозі. Перший вантаж був відправлений до зони військового конфлікту сьогодні», - відзначив міністр.