У МЗС запевняють, що Ющенко їде до Тбілісі з "абсолютно мирною місією"

Сьогоднішній візит Президента України Віктора ЮЩЕНКА разом з лідерами європейських країн до Тбілісі є свідченням ефективності українських ініціатив з урегулювання конфлікту в Грузії.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив спеціальний представник глави держави, заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ сьогодні на брифінгу.

У зв’язку з цим К.ЄЛІСЄЄВ зазначив, що візит В.ЮЩЕНКА до Грузії - “абсолютно мирна місія доброї волі, яка має на меті сприяти припиненню трагедії, кровопролиття і запобіганню новим людським жертвам”.

“Я сподіваюся, що ця місія пройде спокійно, злагоджено і успішно”, - сказав заступник міністра закордонних справ.

К.ЄЛІСЄЄВ вкотре підкреслив, що українська сторона робить усе можливе, щоб припинити збройне протистояння в Грузії. “У цьому зв’язку я хочу іще раз наголосити: за три останні дні Президент України Віктор ЮЩЕНКО мав понад 20 телефонних бесід з лідерами низки європейських країн, включаючи Президента Франції Ніколя САРКОЗІ, що головує нині в ЄС. Україна продовжує політику сприяння консолідації міжнародної спільноти заради припинення кровопролиття і відпрацювання оптимальної формули врегулювання конфлікту”, - сказав К.ЄЛІСЄЄВ.

Він також поінформував про комплекс заходів, запропонований Президентом України для припинення конфронтації на Кавказі. “Окрім припинення вогню, ці ініціативи включають запровадження миротворчої місії ОБСЄ в цьому регіоні із залученням російської сторони, заходи з економічної та гуманітарної реабілітації регіону. Саме на цих засадах Україна сьогодні намагається об’єднати зусилля міжнародної спільноти. І те, що вони вже є результативними, свідчить сьогоднішній візит В.ЮЩЕНКА спільно з лідерами європейських країн до Тбілісі”, - підсумував К.ЄЛІСЄЄВ.

Як повідомляв УНІАН, візит до Грузії В.ЮЩЕНКО планує сьогодні здійснити спільно з президентами Естонії, Литви та Польщі та прем`єр-міністром Латвії.