У Ющенка думають, що Москві нема за що карати Україну

В Секретаріаті Президента України не бачать підстав для застосування Росією санкцій щодо України через останні події на Кавказі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, заявив заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК.

«Моя відповідь: об’єктивно я не бачу таких об’єктивних передумов, щоб загострювалися наші економічні відносини», - сказав він.

А.ГОНЧАРУК висловив сподівання, що саме цієї точки зору з цього питання дотримується і російська сторона.

На одне із уточнюючих запитань, чи постачає наразі Україна озброєння в Грузію, він відповів негативно.

Водночас А.ГОНЧАРУК нагадав, що певні обсяги поставок українських озброєнь до Грузії здійснювалися у 2003-2004 роках, «не говорячи про 2005-2006 роки».

Разом з тим він нагадав, що Україна не отримувала будь-яких застережень щодо поставок своїх озброєнь до Грузії, оскільки вони здійснюються в рамках відповідних домовленостей, які відповідають міжнародним нормам. Крім того, підкреслив А.ГОНЧАРУК, на сьогодні з боку міжнародних організацій не існує будь-яких заборон щодо поставок озброєнь до Грузії.

«Якщо б такі були, я впевнений, Україна відповідним чином дотримувалася б їх», - сказав він.