У Генштабі РФ кажуть, що у Південній Осетії Грузія влаштувала “Випалене поле”

В результаті операції з примусу до миру військовий потенціал Грузії має бути серйозно ослаблений - до рівня, що не дозволяв би повторити агресію.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби і інформації Міністерства оборони РФ, таку думку висловив заступник начальника Генштабу ВС РФ генерал-полковник Анатолій НОГОВІЦИН.

«Головний із цих заходів, які зараз проводяться, це ослабити військовий потенціал агресора до рівня, що не дозволяв би навіть думати про те, щоб повторити свої спроби знову напасти на ту чи іншу територію», - сказав А.НОГОВІЦИН.

За його словами, саме так діяли з агресором після Першої і Другої світових воєн.

«Це - світова практика. Напевно, в даному випадку вона необхідна і по відношенню до Грузії. Це моя думка як людини військової», - відзначив він.

Заступник начальника Генштабу ВС РФ звернув увагу на те, що операція, яку проводили грузинські Збройні сили в Південній Осетії, мала символічну назву.

«Операція називалася "Чисте поле". Так би мовити, коментарі зайві. Можна було б назвати і "Випалене поле", - сказав він.

За його словами, операція із вторгнення в Південну Осетію ретельно зрежисована і прорепетирувана грузинською стороною, зокрема в ході спільних з США військових навчань.