У Тимошенко відповіли Саакашвілі: вихід з СНД не вирішується на мітингах

Уряд України виступає за мирне врегулювання конфлікту в Грузії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ.

«Що стосується подій у Південній Осетії і Грузії – позиція, і ми обговорювали це питання на позачергових засіданнях - досить конкретна - ми винятково за мирний шлях врегулювання цієї проблеми», - наголосив О.ТУРЧИНОВ.

Він висловив упевненість, що воєнна акції, силові дії не можуть розв`язати проблему в цьому регіоні.

Коментуючи на проханню журналістів заяву Президента Грузії Михаїла СААКАШВІЛІ про вихід із Співдружності Незалежних Держав і заклик до України наслідувати її приклад, О.ТУРЧИНОВ висловив упевненість, що це питання «не вирішується на мітингах», а вимагає серйозного аналізу, і на сьогодні це питання не обговорювалось ні в українському суспільстві, ні в уряді».

«Я б не поспішав з висновками. Ми вважаємо, що, в першу чергу, необхідно зупинити воєнну ескалацію на Кавказі, і ми вважаємо, що сьогодні є всі підстави для мирного врегулювання кавказької проблеми, ми вважаємо, що Грузія - суверенна держава, і світова громадськість повинна сприяти захисту її території», - наголосив перший віце-прем`єр України.

«Водночас ми вважаємо, що жодна із сторін конфлікту, я наголошую, жодна із сторін, не може вирішувати свої внутрішні і зовнішні питання силовим шляхом, силовий шлях приводить лише до посилення ескалації, до крові і до жертв, насамперед, - серед цивільного населення», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на мітингу в Тбілісі М.СААКАШВІЛІ заявив, що Грузія ухвалила рішення вийти з СНД і закликає Україну наслідувати її приклад.