6 принципів врегулювання конфлікту в Грузії

Росія і Франція погодили шість принципів врегулювання грузино-осетинської кризи. Їх підтримали президенти Дмитро Медведєв і Ніколя Саркозі. Про це керівники Росії і Франції повідомили на спільній прес-конференції у вівторок.

Принципи врегулювання конфлікту такі:

1) Не вдаватися до використання сили

2) Остаточно припинити всі військові дії

3) Вільний доступ до гуманітарної допомоги

4) Збройні сили Грузії повертаються до місць їх постійної дислокації

5) Збройні сили РФ виводяться на лінію, де перебували до початку бойових дій

6) Початок міжнародного обговорення про майбутній статус Південної Осетії і Абхазії та шляхи забезпечення їх міцної безпеки.

Саркозі зазначив, що прийняті принципи не вирішать всіх проблем.

Президент Франції Ніколя Саркозі зустрічався з президентом Грузії Михайлом Саакашвілі в Тбілісі і 12 серпня прибув до Москви для розмови з Медведєвим.