Український посол в РФ розповів, що робить Ющенко в Грузії

Сьогодні у ході зустрічі в МЗС Російської Федерації посол України в РФ, перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Костянтин ГРИЩЕНКО та статс-секретар, заступник міністра закордонних справ РФ Григорій КАРАСІН детально обговорили збройний конфлікт на території Грузії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, статс-секретаря було поінформовано про місію Президента України Віктора ЮЩЕНКА, який сьогодні прибув до Грузії разом зі своїми колегами з Польщі, Литви й Естонії та прем‘єр-міністром Латвії з метою сприяти припиненню трагедії, кровопролиття і запобігання нових людських жертв.

Було наголошено, що українська сторона всі свої зусилля спрямовує на те, щоб досягти негайного припинення будь-якого насильства, унеможливлення застосування сили проти мирного населення, повернення біженців, досягнення домовленості про мирне врегулювання на основі дотримання принципу територіальної цілісності Грузії.

З російського боку була висловлене занепокоєння "однобічною і необ`єктивною позицією Києва щодо агресії Грузії проти Південної Осетії", повідомляється на сайті російського міністерства.

Особливу увагу було приділено "необгрунтованим претензіям української сторони до участі Чорноморського флоту в операції з підтримки миротворчих зусиль".

А також "були обговорені деякі практичні питання двосторонніх відносин".