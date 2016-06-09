Санкції проти РФ мають діяти, доки Україна не поверне суверенітет над Донбасом і Кримом - Порошенко і Шульц

За їх словами, такий тиск має діяти, поки Україна не відновить свій суверенітет над Донбасом і Кримом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йшлося під час їхньої телефонної розмови у контексті підготовки до політичних консультацій високого рівня Україна-ЄС 27 червня у Брюсселі.

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«Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та відзначили важливість подальшої координації зусиль з метою продовження санкційного тиску на Росію, який має діяти допоки Україна не відновить свій суверенітет над Донбасом і Кримом», - йдеться в повідомленні.

Сторони обговорили прогрес, досягнутий Україною на шляху реформ. У цьому контексті Шульц привітав Порошенка з ухваленням конституційних змін в частині правосуддя, що стало важливим сигналом відданості української влади курсу проєвропейських демократичних реформ.

Як повідомляв УНІАН, верхня палата парламенту Франції (Сенат) в середу, 8 червня, звернулася до уряду країни з проханням поступово згорнути економічні санкції, запроваджені Європейським союзом проти РФ. При цьому, документ не є зобов'язуючим для уряду Франції, мова йде про політичну позицію (рекомендації) парламенту країни.