Партія регіонів відправить тисячу тонн продовольства до Осетії та Грузії
05:50, 13 серпня 2008Політика
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ПР закликає не бути на одній стороні
Президія Партії регіонів закликає українську владу дбати про національні інтереси і не ставати однозначно на бік однієї сторони в грузинсько-південно-осетинсько - російському конфлікті.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.
Також президія Партії регіонів сьогодні прийняла рішення про надання допомоги осетинським і грузинським сім’ям, які проживають у зоні конфлікту.
За даними прес-служби, гуманітарний вантаж – тисяча тонн продовольства буде відправлений у регіон конфлікту уже цими днями. До Осетії та Грузії "регіонали" надсилають борошно, масло, згущене молоко, цукор, кондитерські вироби.
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