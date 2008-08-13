Партія регіонів відправить тисячу тонн продовольства до Осетії та Грузії

Президія Партії регіонів закликає українську владу дбати про національні інтереси і не ставати однозначно на бік однієї сторони в грузинсько-південно-осетинсько - російському конфлікті.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.

Також президія Партії регіонів сьогодні прийняла рішення про надання допомоги осетинським і грузинським сім’ям, які проживають у зоні конфлікту.

За даними прес-служби, гуманітарний вантаж – тисяча тонн продовольства буде відправлений у регіон конфлікту уже цими днями. До Осетії та Грузії "регіонали" надсилають борошно, масло, згущене молоко, цукор, кондитерські вироби.