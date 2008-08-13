Генсек НАТО: ситуація у Грузії не вплине на українські очікування щодо ПДЧ

Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР заявляє, що ситуація у Грузії не вплине на українські очікування щодо приєднання до Плану дій щодо членства в Альянсі.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, він зауважив, що Україна і Грузія не йдуть “у пакеті” щодо ПДЧ. “Оцінка надаватиметься індивідуально та окремо”, - сказав Я. де Хооп СХЕФФЕР.

12 серпня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулось позачергове засідання послів країн-членів Альянсу стосовно ситуації у Південній Осетії.