В ЄК знову заявляють, що візит Юнкера до Росії не означає "пом'якшення" позиції Брюсселя
Речник Європейської комісії Міна Андреєва знову заявляє, що участь президента ЄК Жана-Клода Юнкера у Петербурзькому міжнародному економічному форумі не означає "пом’якшення" позиції Брюсселя щодо Москви.
Як передає власний кореспондент УНІАН, таку позицію вона підтвердила у п’ятницю в Брюсселі.
У зв’язку з цим Андреєва навела слова самого Юнкера, який сказав: "Я можу гарантувати, що у Санкт-Петербурзі не буде пом’якшення європейської позиції".
Речник наголосила, що вже раніше в ЄК заявляли, що "такий захід буде можливістю обговорити відносини ЄС з Росією та більш широке коло питань".
Читайте такожПутін і Юнкер в рамках Пітерського економічного форуму обговорять ситуацію в Україні
Як повідомляв УНІАН, Петербурзький міжнародний економічний форум відбудеться 16-18 червня.
У його рамках під час зустрічі президент Росії Володимир Путін і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер обговорять ситуацію в Україні, повідомив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.
"У цілому відносини Росія-ЄС - це обмін поглядами щодо поточних регіональних проблем - це і Сирія, і Україна, але загалом - це спроба все ж таки подивитися, куди ми йдемо у відносинах Росії і ЄС, і навіть на тлі збереження наявних розбіжностей - які є можливості для підтримки і розвитку діалогу", - зазначив прес-секретар Путіна.