Юнкер на економічному форумі в Росії донесе Кремлю позицію ЄС щодо відносин з Москвою - речник

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це у понеділок в Брюсселі повідомив речник Єврокомісії Маргарітіс Шінас.

«Юнкер був запрошений та планує взяти участь в економічному міжнародному форумі у Санкт-Петербурзі 16 червня. Президент ЄК використає цю можливість, щоб передати російському керівництву та широкій аудиторії бачення ЄС щодо поточного стану відносин з Росією», - зазначив речник.

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За словами Шінаса, лідери «Великої сімки» в заяві минулого тижня нагадали, що тривалість санкцій пов'язана з повним виконанням Мінських домовленостей та повагою українського суверенітету.

Відповідаючи на запитання стосовно можливої зустрічі Юнкера з президентом Росії Володимиром Путіним, речник ЄК зазначив, що російський президент також братиме участь у цьому заході.

"І це очевидно, що лідери зустрінуться, тому що вони будуть на форумі. Чи буде двостороння зустріч, ми повідомимо, коли у нас буде порядок денний", - додав Шінас.