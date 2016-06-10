Телеведучий Євген Кисельов заявляє, що ФСБ завела на нього кримінальну справу за "публічні заклики до тероризму"

Про це він написав у блозі на "Ехо Москви".

"Питаєте, стаття яка? Так двісті п'ять – два КК РФ: «Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності або публічне виправдання тероризму", - пише Кисельов.

Телеведучий припускає, що це пов'язано з його висловлюваннями на підтримку звільненої з незаконного ув'язнення в РФ української льотчиці, народного депутата ВР Надії Савченко.

Читайте такожВ'язні Кремля: ЗМІ розповіли про українців, кинутих в застінки російських в'язниць

"Висловився у підтримку Надії Савченко, коли вона ще в полоні була. У відповідь на запитання одного українського ЗМІ, чи все робить влада України для її звільнення, сказав, що могли б і жорсткіше діяти – точно також, як російська влада веде себе у всій цій історії. Ось і прилетіла "обратка", - зазначив Кисельов.

Крім того, за його словами, в московську квартиру його 88-річної тещі, де він зареєстрований, але не проживає, прийшли з обшуком ФСБшники, поліцейські, "а також явно підставні поняті без документів, що засвудчуюють особу, одним з яких – характерна деталь! – був ряджений "козак". Однак нічого не знайшли, нічого не вилучили.

Разом з тим, як пише Кисельов, його дружину "лякають примусовим приводом на допит, хоча на допиті вона вже була і скористалася статтею 51 Конституції, що надає громадянину право не свідчити проти себе і своїх близьких родичів".

Кисельов стверджує, що "які б загрози не звучали на мою адресу, яким би брудом не намагалися мене облити, як би не намагалися мене залякати – у Москві, в Києві чи десь ще, я не має наміру відступатися від своїх переконань. Я вважаю, що Путін "озброєний і дуже небезпечний".