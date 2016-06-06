У Меджлісі розповіли подробиці обшуку у кримського татарина, якого силовики РФ відпустили під підписку про невиїзд (відео)
В анексованому Криму затриманого кримського татарина Смаїла Мустафаєва відпустили під підписку про невиїзд.
Про це повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов, передає Громадське.
За його словами, затримувати Мустафаєва прибули близько 30 силовиків.
"Почали обшук у будівлі, розбудили сім’ю, де є діти. Поводились грубо – наручників не одягали, але давали суперечливі команди – то сісти, то лягти", – сказав Джелялов.
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Він сказав, що викликає подив привід для обшуку і затримання – справа 2012 року, коли Мустафаєв працював лісником, і начебто на його ділянці незаконно вирубали ліс. За словами Джелялова, справу було закрито ще у 2012 році.
"Мустафаєву ставили питання про причетність до діяльності забороненої в Росії організації "Хізб ут-Тахрір", під час обшуку шукали заборонену в РФ релігійну літературу", – повідомив заступник голови Меджлісу.
За його словами, обшуки в такій формі здійснюються виключно для того, щоб викликати напругу у кримьскому суспільстві, щоб налякати кримських татар.
Як повідомляв УНІАН, затримання провели 5 червня в селі Червоний Мак Бахчисарайського району.