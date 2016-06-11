Рішення про скасування люстрації де-факто прийнято — заступник міністра юстиції

Про це в ефірі Громадського заявила перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова.

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«Нам відомо, що рішення вже прийняте, вони хотіли його оголосити сьогодні. Все ж таки, вони не оголосили його. Це дуже тривожний сигнал. Будь-яке скасування закону про люстрацію — це контрреволюція гідності, реванш старих сил», — сказала вона.

За її словами, в КСУ є конфлікт інтересів.

«Ми неодноразово зазначали, що конфлікт інтересів присутній в КСУ, тому вони не мали розглядати цього питання. Я сподіваюсь, що громадський тиск не дасть винести таке рішення», — зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 червня, Конституційний суд України продовжив розгляд у закритій частині пленарного засідання кількох подань щодо конституційності ряду положень Закону України „Про очищення влади“.

КСУ розглядає справу щодо конституційності ряду положень закону про люстрацію за поданнями Верховного суду України і 47 народних депутатів. Раніше два подання ВСУ та одне подання 47 народних депутатів були об'єднані в одне конституційне провадження.

Верховний суд у своїх поданнях просить КСУ визнати неконституційною люстрацію членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, членів Вищої ради юстиції та керівників Державної судової адміністрації, які обіймали посади в період Євромайдану. Також Верховний суд просить визнати неконституційною люстрацію суддів, які виносили рішення проти активістів Євромайдану.

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47 депутатів у своєму поданні просять КС визнати неконституційною люстрацію колишніх чиновників, які обіймали свої посади в період із 25 лютого 2010 року до 22 лютого 2014 року, і правоохоронців, які переслідували активістів Євромайдану.

22 березня Конституційний суд не задовольнив клопотання народного депутата Єгора Соболєва про відвід 6 суддів від розгляду подань щодо конституційності положень закону про люстрацію. Соболєв вимагав їхнього відводу, оскільки, за його словами, ці шестеро суддів ухвалювати рішення, що призвели до узурпації влади Януковичем, і тому не мають права розглядати справу щодо конституційності ряду положень закону про люстрацію.

22 березня КСУ перейшов до закритої частини розгляду справи.

Соболєв написав 9 червня у Facebook: «Кілька принципових людей, які ще залишилися у Конституційному суді, повідомили, що завтра їхніх суддів збирають, аби вони поставили підпис під рішенням про скасування ключових статей закону "Про очищення влади". «Це є платою «Опозиційному блоку» за їхнє голосування минулого тижня за запропоновані президентом Петром Порошенком поправки до Конституції (щодо правосуддя - УНІАН)».

За словами Соболєва, «скасування люстрації дозволить тисячам людей Януковича на чолі з Льовочкіним, Бойком, Вілкулом повернутися на керівні посади в уряд, прокуратуру, фіскальну службу та поліцію».

«Ми з квітня 2015 року намагалися пояснити Конституційному суду про незаконність ухвалення такого рішення. По-перше, вони не мають права розглядати цю справу, бо в них конфлікт інтересів. Як люди Януковича, які є фігурантами кримінальної справи про надання Януковичу диктаторських повноважень, вони не мають права на прохання інших людей Януковича, вирішувати чи конституційна люстрація людей Януковича. По-друге, будь-яка правова держава має право не допускати на державну службу людей, які займали високі посади в режимі, що закінчив розстрілом людей. Будь-яка правова держава має права не допускати на державну службу людей людей, які не спроможні пояснити майно своєї родини. І будь-яка правова держава має право не допускати на державну службу людей, які є працювали або вчилися в КДБ - організації, яка сьогодні є центром агресії проти України», - наголосив Соболєв.

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Соболєв заявив, що якщо КСУ «скасує люстрацію, дуже швидко будуть скасовані й інші рішення, прийняті на вимоги Майдану. Зокрема, ці самі судді на прохання тих самих людей Януковича вже розглядають справу про скасування відкритості майна посадовців».

«Україна Януковича планомірно, крок за кроком скасовує Україну Євромайдану. Просто тепер Янукович носить вишиванку, гарно говорить українською та англійською, і регулярно носить квіти до місця розстрілу Небесної сотні», - наголосив він.