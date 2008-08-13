Кому вигідний конфлікт у Південній Осетії - версія Партії регіонів

Народний депутат України, член політради Партії регіонів Володимир СІВКОВИЧ назвав конфлікт у Південній Осетії "спецоперацією, що спровокована Президентом Грузії Михайлом СААКАШВІЛІ і спланована США".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі депутата.

Як вважає В.СІВКОВИЧ, дії Росії були легко прогнозовані – не могла РФ діяти по-іншому, коли були атаковані її миротворці та вбиті тисячі мирних громадян, багато хто з них були також російськими громадянами.

За словами В.СІВКОВИЧА, у цієї спецоперації декілька цілей.

«По-перше, вона вигідна правлячій партії в США, яка прагне створити образ ворога в особі Росії та Ірану для перемоги її кандидата МАККЕЙНА на президентських виборах у листопаді цього року.

По-друге, спровокований конфлікт у Південній Осетії дає можливість США торгуватися з Росією щодо невтручання останньої у розв`язану в майбутньому війну в Ірані.

По-третє, метою провокації є позбавлення Росії статусу миротворця ООН у конфліктах в Південній Осетії і Абхазії і введення туди миротворців з інших країн, повністю підконтрольних Сполученим Штатам. В цьому випадку США дістають можливість безперешкодно використовувати Грузію як плацдарм для нападу на Іран», - заявив В.СІВКОВИЧ.

За його словами, «саме тому керівництву України категорично не можна ставати на жодну сторону конфлікту». Тим більше не можна підтримувати провокатора СААКАШВІЛІ".

В.СІВКОВИЧ вважає, що «політики зобов`язані змінити ситуацію - зажадати від Президента, уряду і Міністерства закордонних справ країни зваженого і серйозного підходу до подій, що розгортаються на Північному Кавказі». На думку народного депутата, будь-які провокації, що «мають на меті будувати піар на крові – такі, наприклад, як погрози на адресу Чорноморського флоту Росії, що підривають діючу правову базу, і відкриті образи на адресу сусідньої держави, є неприйнятними і непродуктивними».

Україна повинна сприяти тому, щоб її дружні відносини з Росією і Грузією сприяли примиренню в регіоні, наголосив депутат. "Підтримуючи одну із сторін, ми сприяємо подальшому розпалюванню конфлікту", - заявив В.СІВКОВИЧ.