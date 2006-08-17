Янукович засліпив журналістів своїми туфлями (фото)

Під час самміту ЄврАзЕС у Сочі російські журналісти відзначили, що прем`єр-міністр України Віктор Янукович став триматися підкреслено впевнено, навіть з деяким викликом.

Про це в четвер повідомляє "Комсомольська правда".

Видання звернуло увагу на взуття українського прем`єра: "Його туфлі просто вбили росіян наповал: лакові, з тонкої плетеної шкіри, вони сяяли в променях пронизливого сочінського сонця, як стрази Сваровськи".

На думку столичних фахівців, до яких звернулася газета, прем`єр приїхав у Сочі в італійському взутті преміум-класу. Його вартість у Києві коливається від 1500 до 3000 доларів.

"Зачаровані красою прем`єрських туфель, журналісти навіть не звернули увагу на його руки, а вони теж таїли в собі сюрпризи", - продовжує видання.

"Спритним рухом руки, ніби казкова героїня, що витягає дарунки з рукавів, Янукович простягнув розгубленому російському прем`єру сувенір - міні-модель літака Ан-148, спільний плід російських та українських авіабудівників", - йдеться в статті.

"Це маленький натяк", - прокоментував Янукович, "мовляв, будемо дружити літаками".

Українська правда