Нардеп прокоментувала лист групи депутатів ЄП із закликом зняти санкції з глав російських спецслужб

Про це повідомила народний депутат фракції Партії “Блок Петра Порошенка” Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook.

Вона нагадала, що 12 червня The Independent опублікувало відкритого листа, який підписали 12 депутатів Європарламенту - представники Франції, Італії, ФРН, Мальти і Словенії.

"Автори цього листа стверджують, що для ефективної протидії загрозі ісламського терроризму (в першу чергу з боку ІД) необхідно зняти санкцій із керівника ФСБ РФ Олександра Бортнікова і керівника Ради Безпеки РФ Михайла Фрадкова", - написала народний депутат.

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"Фактично ж маємо приклад продовження спроб РФ будь-яким чином підірвати єдність ЄС у питанні режиму санкцій як щодо окремих осіб так і цілих галузей економіки РФ", - наголосила Фріз.

На її переконання, це продовження кампанії, яку запустила резолюція Сенату Франції, де рекомендувалося починати пом'якшувати режим санкцій щодо РФ.

"Після можливого скасування санкцій проти Бортнікова і Фрадкова можна очікувати зняття санкцій і проти решти осіб, які прямо причетні до агресії проти України", - наголосила депутат.

Раніше 13 червня група депутатів Європейського парламенту закликала скасувати санкції проти керівників російський спецслужб для того, щоб покращити співпрацю ЄС і Росії для боротьби з тероризмом.