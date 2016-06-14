Автоматична люстрація не стосується пересічних чиновників - Мін'юст

Про це в ефірі на телеканалі "ICTV" заявив міністр юстиції Павло Петренко, передає РБК-Україна.

"Насправді це не є автоматичною люстрацією тому, що законом чітко визначені посади найвищих посадовців, яких Янукович призначав протягом своєї каденції, тих посадовців, яких він призначав власними указами з порушенням Конституції, тому що він отримав повноваження, на які він не обирався через незаконне рішення Конституційного суду", - заявив Петренко.

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Міністр також зазначив, що закон про очищення влади не стосується рядових співробітників органів державної влади, вчителів і сільських голів.

"Друге, цей закон стосується тих осіб, які були причетні безпосередньо до порушення прав людини під час Революції гідності. Отих прокурорів, суддів і правоохоронців, які фабрикували справи, які кидали напівживих людей за грати", - додав Петренко.

Крім того, за словами голови Мін'юсту, закон має антикорупційну складову, яка стосується перевірки майнового стану чиновника.

"Тут індивідуальний підхід застосовується до кожного державного службовця, у першу чергу - найвищого державного службовця", - зазначив Петренко.