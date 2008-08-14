Немиря: Кріль робить заяви у Києві на дачі, а я у Тбілісі

Віце-прем’єр-міністр, спеціальний представник українського уряду в Грузії Григорій НЕМИРЯ називає безвідповідальними звинувачення лідера партії “Єдиний Центр” Ігоря КРІЛЯ на адресу прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у зв’язку з подіями на Кавказі.

Про це він заявив кореспонденту УНІАН.

“КРІЛЬ робить заяви у Києві на дачі, а я у Тбілісі роблю те, що має робити уряд у ситуації, що склалась”, – сказав Г.НЕМИРЯ. “Я розцінюю заяву КРІЛЯ, який ніколи не був експертом у сфері зовнішньої політики і міжнародних відносин, як безвідповідальну і спрямовану на пошук власної вигоди”, – заявив віце-прем’єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 серпня, І.КРІЛЬ заявив, що через амбіції прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО Україна може втратити свій суверенітет. На його думку, “Ю.ТИМОШЕНКО непокоїть те, як задовольнити російське керівництво, заручившись його підтримкою у наступній президентській кампанії, а не тими кроками, які можуть унеможливити повторення грузинського варіанту в Україні”. “Тому, вже майже тиждень від початку конфлікту, прем’єр-міністр України ... мовчить та робить вигляд, що для України події на Кавказі є із розряду другорядних, замість того, щоб підписати та оприлюднити вже прийняті урядом України постанови щодо діяльності Чорноморського флоту Росії на території України” - заявив І.КРІЛЬ.