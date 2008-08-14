МЗС РФ: українське керівництво пішло на новий антиросійський крок

Міністерство закордонних справ РФ називає «серйозним антиросійським кроком» підписання Віктором ЮЩЕНКОМ указу про порядок пересування військових формувань ЧФ Росії поза місцями їх дислокації на території України.

Як зазначено в Заяві МЗС РФ, «українське керівництво пішло на новий серйозний антиросійський крок. Президент України Віктор ЮЩЕНКО видав Указ, який претендує на те, щоб в односторонньому порядку регулювати перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України. Нововведення націлені на те, щоб створити серйозні ускладнення для практичної діяльності флоту в прямій суперечності з базовими угодами між Російською Федерацією і Україною про статус і умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України 1997 р.». Як відзначається в заяві, «цей односторонній крок завдає ще одного удару по переговорному процесу по проблематиці Чорноморського флоту, а в ширшому плані - по всьому комплексу двосторонніх відносин».

У МЗС РФ «викликає подив, що українська сторона знову не потрудилася хоч би дотриматися елементарної дипломатичної пристойності і обговорити дану проблему в рамках Російсько-української міждержавної комісії. І це не дивлячись на те, що зовсім недавно Президент Росії прямо сказав В.ЮЩЕНКО про неприпустимість такої практики».

«Російська Сторона розцінює вказані дії керівництва України як такі, що суперечать духу і букві згаданих угод і Договору про дружбу, співпрацю і партнерство між Російською Федерацією і Україною 1997 року», - говориться в заяві МЗС РФ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 серпня, Президент України В.ЮЩЕНКО своїм Указом «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про ситуацію навколо пересувань, пов`язаних з діяльністю військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації поза місцями їх дислокації на території України» затвердив порядок пересування військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації поза місцями їх дислокації на території України.

Текст Указу від 13 серпня 2008 року № 705/2008 розміщений на офіційному сайті глави Української держави.

Указом вводиться в дію рішення РНБО від 13 серпня 2008 року, в якому наголошується, що в Україні відсутній чіткий механізм, який би передбачав узгодження з відповідними компетентними органами держави пересування військовослужбовців, військових кораблів (судів забезпечення) і літальних апаратів Чорноморського флоту Російської Федерації поза місцями їх дислокації.

Наслідком такої ситуації є безконтрольне, без відповідного узгодження пересування по території України військових формувань і військовослужбовців іншої держави поза місцями їх дислокації, що не відповідає інтересам національної безпеки України, несе потенційну загрозу життю і здоров`ю громадян України.

Враховуючи дане рішення, Президент своїм Указом затвердив порядок узгодження з компетентними органами України пересувань, пов`язаних з діяльністю військових формувань Чорноморського флоту РФ поза місцями їх дислокації на території України.