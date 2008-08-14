Балога: Україна не стоятиме осторонь процесів на Південному Кавказі

Події у Грузії вимагають чіткої і єдиної реакції усіх гілок влади України, заявляє глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА.

Про це йдеться у його заяві, надрукованій у газеті «День» (14 серпня, №144), текст якої розміщено на офіційному сайті Президента України.

“Трагічні події у Грузії та брутальні силові дії, що призвели до загибелі тисяч людей і врозріз з міжнародно-правовими нормами поставили під загрозу визнану територіальну цілісність Грузії, складають вкрай небезпечний виклик перед світовим співтовариством і, безумовно, вимагатимуть чітко централізованого реагування державної влади України й злагодженої, солідарної позиції провідних політичних сил нашої країни.

Бойові дії поблизу кордонів України, масовий потік біженців із Грузії, блокування й руйнація регіональної економічної і транспортної інфраструктури на грузинській території разом з добре скоординованою інформаційною кампанією, в якій, серед іншого, деякі далеко не гарячі голови вдаються до спроб дискредитувати й позицію нашої країни, свідчать про винятково небезпечний характер ситуації.

Загрози, що випливають з такого становища, безпосередньо стосуються України. Ці загрози не потерплять ані пасивності чи розхлябаності відповідальних владних структур нашої країни, ані політичного маневрування тих сил, чиє мовчання і хитромудрі виверти свідчать про переслідування власних вузьких інтересів і нагадують тактику “п`ятих колон”, - зазначає В.БАЛОГА.

На його переконання, “немає місця для емоцій. Водночас, немає місця для легковажного споглядання за жодною антидержавною діяльністю чи бездіяльністю, заявами і кроками, що здатні посилити напругу всередині нашої країни. Реакція держави, відтак, буде негайною й однозначною.

Нам потрібна зважена й об`єктивна оцінка стану справ і мобілізація всіх державних, політичних, громадських сил та дипломатичних і безпечних зусиль, щоб не допустити надалі насильства в сусідньому регіоні, засудити й унеможливити повторення такого прецеденту, в тому числі через посилення власної оборонної політики, та, використовуючи всі глобальні і регіональні важелі, протидіяти будь-яким спробам силової зміни демократичного світового порядку і порушення його міжнародно-правових засад”.

“Україна привітала і позитивно оцінила факт припинення вогню у Грузії. Ми підтримали і, як на цьому наголосив Президент України Віктор ЮЩЕНКО, маємо намір якнайактивніше сприяти втіленню міжнародного плану мирного врегулювання, що повинен належним чином враховувати позиції всіх залучених сторін, стати основою для нормального розвитку ситуації в інтересах постраждалих людей та територіальної цілісності Грузії й отримати єдиноможливий інструмент ефективної реалізації у вигляді широкої міжнародної миротворчої місії.

Своїм візитом до Грузії глава Української держави підтвердив той беззаперечний факт, що Україна не стоятиме осторонь процесів, які відбуваються на Південному Кавказі, діятиме активно і конструктивно для гарантування миру і демократії в регіоні, надаватиме всі послуги для нормалізації становища і відстоювання цілісності та незалежності Грузії. Ми підтримуємо і будемо підтримувати грузинський народ і, безумовно, будемо допомагати всім людям неподільної грузинської землі у час важких випробувань”, -заявив В.БАЛОГА.

Він впевнений, що “сьогодні час думати про майбутнє і зробити всі необхідні висновки. Йдеться не лише про грузинську ситуацію. Йдеться про широкий реєстр безпекових проблем, що можуть стати мішенню, - від «заморожених конфліктів» Південного Кавказу і Придністров`я до глобального безпекового світоустрою”.

Як наголосив В.БАЛОГА, “аналіз сценарію, реалізованого в Грузії, чітко і ясно вказує на те, що однією з першочергових загроз миру і стабільності в нашому регіоні й на європейському просторі, а відтак - національній безпеці України, стають наміри підірвати існуючий міжнародний порядок, розгойдати цілісність міжнародно-правових принципів, закріплених у Статуті ООН та інших базових глобальних актах, здійснювати політику тиску й односторонніх силових втручань, а також зростаючі, вже неприховані заклики до нелегітимної зміни державних кордонів, устроїв та урядів.

Для реалізації таких стратегій застосовується широкий інструментарій, який витягують із добре відомих архівів: бачимо і зухвалу підміну понять, і відверту шовіністичну риторику, і декларацію сумнівів у чинності міжнародних договорів та зобов`язань, і цілеспрямовану дезінформаційну роботу, і заохочення завербованих «п`ятих колон», і навіть спроби втягти суверенні держави у конфлікти за допомогою невирішених проблемних політичних питань та військових ресурсів, успадкованих з часів колишнього СРСР”.

За словами глави Секретаріату Президента, “у нашій державі добре усвідомлюють велику небезпеку цих загроз. За будь-яких обставин жодні провокації не пройдуть і будуть впевнено вгамовані. Наше суспільство має знати: спокій і стабільність України - гарантовані й будуть додержані. Без найменшого сумніву, далекосяжні плани нарощування тиску і силового впливу у міжнародних зносинах не залишаться без належної міжнародної реакції.

Згідно із дорученням Президента України В.ЮЩЕНКА, найближчим часом увесь комплекс новопосталих політичних, економічних, оборонних та інформаційних загроз буде предметно розглянутий Радою національної безпеки і оборони України з відповідними рішеннями та їх чітко контрольованим виконанням усіма органами державної влади України”.

В.БАЛОГА заявив, що “криваві події у Грузії переконливо доводять як неприпустимість будь-яких силових рішень, так і неможливість за нинішніх обставин існування жодної країни поза рамками ефективної системи колективної безпеки. Треба визнати, що на сьогодні спокуса «бліцкригів» під найвищими гуманітарними гаслами перетворилася на сталу небезпечну реальність.

Упродовж останнього десятиліття Україна істотно просунулася у справі євроатлантичної безпечної інтеграції. Цей процес не спрямований проти жодної третьої сторони, а має лише одну мету - увійти до ефективної колективної системи безпеки у Європі, що єдина здатна реально гарантувати незалежність, суверенітет і недоторканність усіх її демократичних держав-учасниць.

Стратегічна для України вимога мати найвищі стандарти власної безпеки та володіти всіма необхідними для цього гарантіями, які випливають із членства у Північноатлантичному альянсі, була незмінною метою, яку втілювали у життя всі президенти України незалежно від політичних поглядів”.

“Дуже характерно, - зазначив глава Секретаріату Президента, - що найбільші успіхи в контексті євроатлантичної інтеграції з часу підписання Хартії про особливе партнерство з НАТО у 1997 році були досягнуті в умовах єдності зовнішньополітичної позиції нашої держави і вичерпних, чітко централізованих повноважень глави держави, який згідно з Конституцією України здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю країни.

Сьогодні ми - весь український політикум і, безсумнівно, все українське суспільство - стоїмо перед гострою потребою утвердження саме такої єдності загальнодержавної волі і повноважень, яка необхідна для безпеки країни проти будь-якого внутрішнього протистояння і тиску зовнішніх процесів”.

На його думку, “ми стоїмо перед масштабним політичним, цивілізаційним вибором - або прискорити шлях до простору демократії і справжньої безпеки, або опинитися у позиції васала, замість якого приймають рішення і якого будуть завжди втягувати у чуже силове поле.

За нинішніх обставин абсолютно неприйнятною є лінія вичікування і пошуку виборчих дивідендів, до якої вдалися окремі високі діячі нашої країни. Така страусина тактика може закінчитися плачевно. Упевнений, що все українське суспільство має отримати відповідь, чому в ситуації небезпеки наш уряд скорочує витрати на оборонну політику, чому мовчить парламент, чому цілковито пасивну позицію зайняли наші провідні парламентські сили, певно, деморалізовані сонцем морських узбереж”.

На переконання В.БАЛОГИ, “час і ситуація вже давно ставить ці закономірні запитання прем`єр-міністрові Юлії ТИМОШЕНКО, нашим депутатам і громадським лідерам. Це - запитання майбутнього України. А її майбутнє не може бути заручником тих, хто ладен змовчати і ковтнути все на світі, аби лиш би провести чергову комбінацію з розрахунку на майбутні президентські вибори”.