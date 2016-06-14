В Європарламенті закликають надати Україні безвізовий режим і не чекати вирішення інших питань

Як передає власний кореспондент УНІАН, такі заклики пролунали у вівторок в Брюсселі в Європарламенті в рамках засідання Комітету у закордонних справах під час обговорення цього питання.

Доповідачем виступив депутат Яцек Саріуш-Вольський (європейські народники, Польща).

Читайте такожРішення відкласти розгляд питання щодо безвізового режиму для України ще не прийнято - Томбінський

Як відомо, головна доповідь з цього питання має бути підготовлена Комітетом у справах громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ. Окремі комітети можуть підготувати свою позицію.

Саріуш-Вольський під час виступу заявив: «Безвізовий режим Україні повинен бути наданий якомога скоріше без будь-якого подальшого відтермінування. І під будь-яким відтермінуванням я також маю на увазі так званий аварійний механізм, який пов'язаний зі справою, яку має ЄС з Туреччиною».

На його переконання, акт надання безвізового режиму повинен бути стимулом для України у подальшому проведенні необхідних реформ.

«Це також має розглядатися громадянами України як акт підтримки. Безвізовий режим для України не повинен бути жертвою механізму припинення, пов’язаного з такою країною, як Туреччиною. Я підкреслюю, що це має бути зроблено якомога скоріше і без подальшого відтермінування», - наголосив депутат ЄП.

Саріуш-Вольський зазначив, що Україна «досягла багато на своєму європейському шляху, і що вона залишається відданою європейським демократичним цінностям».

При цьому він висловив переконання, що процес реформ повинен бути продовжений.

«Для цього було б добре, щоб ми могли оцінювати українські зусилля, встановивши моніторинговий механізм, який би гарантував, що цей процес продовжується. Цей механізм припинення (візового режиму), який висить, як меч Дамокла над безвізовим режимом, не є для цього достатнім інструментом, тому що тільки спрямований на міграційні ризики», - зауважив євродепутат.

Разом з тим, на його думку, встановлення такого моніторингового механізму не повинно уповільнити ухвалення рішення щодо надання Україні безвізового режиму.

Саріуш-Вольський також вважає за доцільне, щоб керівництво Європейського парламенту звернулося до Ради Євросоюзу зі зверненням на підтримку надання Україні безвізового режиму без зволікань.

Читайте такожГлава ЄП запевнив Порошенка, що докладає максимум зусиль для введення безвізового режиму

Пропозицію надати Україні безвізовий режим якомога швидше підтримала переважна більшість депутатів, які виступили в обговоренні.

Останній термін надання поправок до доповіді Саріуша-Вольського – 21 червня. Після цього відбудеться голосування.