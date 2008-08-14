Мера Алушти звільнили з-під варти

Печерський районний суд Києва звільнив з-під варти мера Алушти Володимира ЩЕРБИНУ.

Про це по телефону кореспонденту УНІАН повідомив один з радників алуштинського градоначальника.

«Я підтверджую цю інформацію», - сказав співрозмовник. При цьому він не зміг уточнити, на якій підставі ухвалено дане рішення, пославшись на те, що поки що у нього немає даної інформації.

Радник також повідомив, що В.ЩЕРБИНА поки що перебуває в Києві.

За деякими відомостями, мер Алушти звільнений з-під варти, оскільки суд не знайшов підстав для продовження його утримання в слідчому ізоляторі. Також повідомляється, що з-під варти звільнено й заступника В.ЩЕРБИНИ Вадима ПОПОВА.

У Печерському райсуді давати коментарі УНІАН відмовились, пославшись на те, що по телефону цього не роблять.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня В.ЩЕРБИНА і В.ПОПОВ були затримані в Алушті під час спільної операції співробітників Генеральної прокуратури і МВС. Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що посадовців звинувачують у скоєнні посадових злочинів - отриманні хабарів.

16 червня Печерський райсуд обрав алуштинському мерові і його заступникові запобіжний захід – тримання під вартою.