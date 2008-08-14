Ющенко знову зупинив постанову Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО знову зупинив дію постанови уряду, якою Державний департамент міграційної служби підпорядковується Міністерству внутрішніх справ України.

Відповідний указ Президента “Про зупинення дії постанови Кабінету міністрів України від 30 липня 2008 року № 692 «Деякі питання державного управління у сфері міграційної політики», розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як зазначається в указі, документом уряду від 30 липня було перейменовано Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб у Державний департамент міграційної служби і на Міністерство внутрішніх справ України покладено виконання завдань з реалізації державної політики у сфері міграції.

До сфери управління Міністерства внутрішніх справ України Кабмін передав пункти тимчасового розміщення біженців, до складу головних управлінь, управлінь зазначеного Міністерства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - органи міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також доручив здійснити пов`язані з цим відповідні заходи.

Між тим Президент вважає, що цю постанову було видано Кабінетом міністрів України всупереч положенням Конституції України.

Зокрема, згідно з частиною третьою статті 17 Конституції України, організація і порядок діяльності відповідних військових формувань та правоохоронних органів держави, що забезпечують державну безпеку і захист державного кордону України, визначаються законом. За приписом пункту 22 частини першої статті 85 Основного Закону держави, визначення функцій Міністерства внутрішніх справ України належить до повноважень Верховної Ради України. Пункт 10 частини першої статті 92 Конституції України передбачає, що засади регулювання міграційних процесів визначаються виключно законами України.

На переконання Президента, усупереч наведеним конституційним положенням Кабінет Міністрів України своєю постановою вирішив питання щодо покладення завдань із реалізації державної політики у сфері міграції на Міністерство внутрішніх справ України, тим самим поза межами повноважень і з порушенням порядку, що встановлені згаданими конституційними нормами, визначив функції Міністерства внутрішніх справ України, змінив законодавчо визначені засади функціонування органів міграційної служби.

В указі Президент наводить ряд інших положень постанови уряду, які, на його думку, суперечать Основному закону.

Президент направив до Конституційного Суду відповідне конституційне подання.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО указом від 21 липня вже зупиняв дію постанову Кабміну від 18 червня 2008 року «Деякі питання державного управління у сфері міграційної політики» та, водночас, звернувся до Конституційного Суду з поданням щодо визначення конституційності прийнятого урядом документа.

Тим часом Кабмін 30 липня повторно підпорядкував Державний департамент міграційної служби Міністерству внутрішніх справ України.