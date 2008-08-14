Кравчук: у України шансів отримати ПДЧ більше, ніж у Грузії

Перший Президент України Леонід КРАВЧУК вважає, що Україна сьогодні має більші шанси, ніж Грузія, отримати План дій щодо членства в НАТО.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті “День”, опублікованому сьогодні.

Л.КРАВЧУК зауважив, що не може бути приєднана до ПДЧ або прийнята до НАТО країна, яка веде війну. На його переконання, що в цьому випадку такі країни як Німеччина, Франція та інші заблокують це за будь-яких умов.

“Так, у нас більше можливостей, але, знову ж таки, якби ми зараз, не будучи членом НАТО, ЄС, не схилилися б на одну сторону, шанси були б вищі. Тут не все так просто, і в Росії є чимало фактів. Буде порушене питання про геноцид, будуть факти, фотографії, свідки, так - усе буде! Ще дуже довго, повірте мені, вивчатиметься цей конфлікт”, - наголосив Л.КРАВЧУК.

Він заявив, що у будь-якому випадку очевидним є те, що Україна як європейська країна не повинна була відкрито схилятися до якоїсь певної сторони.