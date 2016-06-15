Порошенко розповів, завдяки кому провалився проект "Новоросія"
Проект "Новоросія", який мав охопити дев’ять областей України, провалився завдяки спільним діям української влади, волонтерів, війська, громадських організацій та народу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час зустрічі в Миколаєві зі студентами і викладачами Чорноморського державного університету ім. Петра Могили.
"Колись Путін робив величезну ставку не лише на Харків і Запоріжжя, але й на Одесу, Миколаїв і Херсон у своєму божевільному проекті "Новоросія". І проект «Новоросія» провалився не лише дякуючи діям української влади чи волонтерам, українського війська чи українських громадських організацій, а дякуючи українському народові, у тому числі й мешканцям Миколаєва", - сказав Порошенко.
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За словами президента, на сході України, у зоні АТО, 60% тих, хто воює зі зброєю в руках за незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України, говорять російською мовою.
Як повідомляв УНІАН, Порошенко у травні 2015 року заявляв, що проект "Новоросія", який мав охопити дев’ять областей України, провалився, і називав це найбільшою перемогою за свій перший рік президентства.