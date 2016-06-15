Порошенко розповів, завдяки кому провалився проект "Новоросія"

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час зустрічі в Миколаєві зі студентами і викладачами Чорноморського державного університету ім. Петра Могили.

"Колись Путін робив величезну ставку не лише на Харків і Запоріжжя, але й на Одесу, Миколаїв і Херсон у своєму божевільному проекті "Новоросія". І проект «Новоросія» провалився не лише дякуючи діям української влади чи волонтерам, українського війська чи українських громадських організацій, а дякуючи українському народові, у тому числі й мешканцям Миколаєва", - сказав Порошенко.

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За словами президента, на сході України, у зоні АТО, 60% тих, хто воює зі зброєю в руках за незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України, говорять російською мовою.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко у травні 2015 року заявляв, що проект "Новоросія", який мав охопити дев’ять областей України, провалився, і називав це найбільшою перемогою за свій перший рік президентства.