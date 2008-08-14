"Подвійні громадяни" України можуть стати приводом для війни з Росією?

Вітчизняним спецслужбам необхідно з’ясувати, скільки українців мають подвійне громадянство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО після сьогоднішнього засідання комітету, на якому розглядалося питання щодо конфлікту між Росією і Грузією.

Зокрема, А.ГРИЦЕНКО зазначив, що формальною причиною участі Росії у збройному конфлікті проти Грузії була необхідність захисту своїх громадян, які проживають на території Південної Осетії.

«Така ситуація не може не турбувати й Україну, адже містить загрозу для національної безпеки держави», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.

У зв’язку з цим він наголосив на необхідності виявлення українськими компетентними органами осіб, які незаконно мають подвійне громадянство.