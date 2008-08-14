Кучма розказав про "грубу помилку української дипломатії"

Колишній Президент України Леонід КУЧМА вважає, що Україна допустила грубу помилку, фактично ставши стороною російсько-грузинського конфлікту.

Як передає кореспондент УНІАН, таку позицію Л.КУЧМИ озвучив сьогодні на круглому столі «Події у Південній Осетії: реакція українського суспільства», організованому громадсько-політичним об’єднанням «Український форум», голова Форуму Володимир СЕМИНОЖЕНКО.

Він зазначив, що Л.КУЧМА у зв’язку з ювілеєм знаходиться зараз далеко за межами Києва, тому свою реакцію попросив передати через нього.

Зокрема, як зазначив Л.КУЧМА, слова якого процитував В.СЕМИНОЖЕНКО: «Україна мала унікальний шанс виступити ефективним посередником у врегулюванні осетино-грузинського конфлікту, маючи стратегічні, добросусідські відносини як з Росією, так і з Грузією. Замість цього Україна де-факто стала стороною цього конфлікту. Це груба помилка української дипломатії».