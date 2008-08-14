У Ющенка підозрюють Тимошенко у домовленостях з Росією

Відсутність єдиної позиції в Україні щодо ситуації у Грузії може означати існування певних домовленостей з Росією щодо підтримки лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО на президентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу заступник глави Секретаріату Президента Андрій КИСЛИНСЬКИЙ.

За його словами, такий висновок можна зробити з дослідження, проведеного аналітиками Секретаріату Президента України.