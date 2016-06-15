"Відчути турботу і зв'язок з Україною": у Раді розповіли про стратегію повернення Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час парламентських слухань на тему "Стратегія реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь: проблемні питання, шляхи, методи та спроби" сказав заступник міністра юстиції з питань євроінтеграції Сергій Петухов.

"Стратегія повернення Криму має базуватися на двох основних передумовах. Це повернення людей, повернення їхнього культурно, фізично, ментально та економічно до України. А по-друге - це недопущення легітимізації незаконної окупації Росією Криму", - заявив Петухов.

За його словами, необхідно зробити так, аби люди, які залишилися в Криму, відчували турботу України та зв'язок з нею. У цьому питанні Петухов відзначив, зокрема порядок отримання документів кримчанами.

"Крім того, необхідно забезпечити, щоб ці люди могли безпроблемно перетинати адміністративний кордон, в рамках того, що дозволяє необхідність захищати безпеку України, але це не повинно створювати додаткових обмежень для цих людей", - сказав представник міністерства.

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Петухов також наголосив на необхідності зробити все, аби окупація Росією Криму не отримала "визнання у світі". "Ми одразу, ще навіть до завершення окупації, подали позов до Європейського суду з прав людини. І тут я можу сказати, що є вже зрушення. Незважаючи на те, що Росія двічі відтерміновувала подання своїх зауважень на позицію України, вони вимушені це були зробити. Ми отримали ці заперечення. Вони достатньо формальні. Наразі справа рухається далі, і ми маємо до кінця серпня, Україна має подати свої коментарі до цих зауважень, після чого суд може перейти до розгляду справи про прийнятність цієї першої міждержавної справи, яка стосується саме подій у Криму", - пояснив він.