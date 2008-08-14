Верховній Раді пропонують розпочати "розпуск" СНД

Народні депутати від Української народної партії Юрій КОСТЕНКО та Ярослав ДЖОДЖИК зареєстрували сьогодні у Верховній Раді проект Закону України «Про денонсацію Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав» (реєстраційний № 3056).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УНП.

Законопроект передбачає «денонсувати Угоду про створення Співдружності Незалежних Держав, підписану Україною 8 грудня 1991 року, ратифіковану 10 грудня 1991 року», а Кабінету міністрів та МЗС «повідомити інші держави-члени Співдружності про вихід України зі складу СНД та денонсацію Угоди про створення СНД, запропонувати державам-членам Співдружності розпустити Співдружність Незалежних Держав, як таку, що не виправдала мети свого створення та існування».

Серед причин такого кроку в констатуючій частині законопроекту вказано, зокрема, «недотримання Російською Федерацією своїх зобов’язань за Договором стосовно інших держав-членів Співдружності в частині невизнання територіальної цілісності, існуючих кордонів», «порушення РФ ключових принципів міжнародного права у відносинах з іншими суверенними державами-членами Співдружності», «намагання РФ залучити інші держави-члени Співдружності до прямої або опосередкованої участі в збройному протистоянні на території суверенної держави-члена Співдружності», та «вважаючи функціонування Співдружності Незалежних Держав вкрай неефективним, її існування таким, що не відповідає меті створення, а участь України в Співдружності недоцільною».

У пояснювальній записці зазначено, що прийняття законопроекту має, зокрема, «продемонструвати принципову позицію України відносно неприпустимості порушення норм міжнародного права, а також небажання потурати порушнику» та означати відмову від участі в Співдружності, яка «не виконує своїх функцій щодо мирного співіснування держав, взаємовигідного партнерства та розвитку міждержавних зв’язків, натомість може бути використана для залучення держав-членів Співдружності у протиправній діяльності».