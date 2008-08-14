Збройні Сили України виконають укази Ющенка щодо ЧФ Росії

Збройні Сили України виконають укази Президента Віктора ЮЩЕНКА щодо переміщення формувань Чорноморського флоту Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник Генерального штабу Збройних Сил України, генерал армії Сергій КИРИЧЕНКО сьогодні після зустрічі з військовими аташе іноземних держав, акредитованих в Україні.

«Укази Президента щодо Чорноморського флоту, безумовно, будуть виконуватися на території України. Міністерство оборони і Генеральний штаб є одними з тих державних структур, на які покладено це завдання», - сказав С.КИРИЧЕНКО.

Він також повідомив, що сьогодні у військовому відомстві відбулася нарада, присвячена опрацюванню конкретних заходів, питань, рішень щодо цього.

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня Президент України В.ЮЩЕНКО затвердив порядок перетину державного кордону України військовослужбовцями, військовими кораблями і літаками Чорноморського флоту Російської Федерації, що перебувають на території України.

Порядком, серед іншого, встановлюється, що для перетину кордону України військовими кораблями або літаками ЧФ РФ командування флоту не пізніше ніж за 72 години надсилає через штаб ВМС Збройних сил України до Генштабу ЗСУ відповідне повідомлення.

У такому повідомленні обов`язково зазначаються відомості про наявність на таких військових кораблях або літаках осіб, озброєння, боєприпасів і вибухонебезпечних речовин, військового майна та обладнання, що транспортується.

У разі отримання згоди командування ЧФ інформує не пізніше ніж за одну добу до перетину державного кордону штаб Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України та відповідний митний орган України.

У випадку невиконання зазначених вимог служби державних контрольних органів України невідкладно інформують про це Міністерство закордонних справ України та можуть від імені України вимагати від військового корабля або літака ЧФ негайно залишити внутрішні води і територіальне море України або її повітряний простір.