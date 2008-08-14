У Ющенка називають безпідставними звинувачення в підтримці Грузії

В Секретаріаті Президента України вважають безпідставними звинувачення на адресу глави держави Віктора ЮЩЕНКА в тому, що він виступив на підтримку Грузії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу заступник глави Секретаріату Президента Андрій КИСЛИНСЬКИЙ.

Він зазначив, що Президент визначає засади зовнішньої політики, і тому «спекулювання на тому, що Президент поїхав і підтримав СААКАШВІЛІ, безпідставні, тому що Президент підтримав, в першу чергу, грузинський народ, територіальну цілісність країни, намагання вирішувати спірні питання не шляхом гармат, а шляхом переговорів».

А.КИСЛИНСЬКИЙ також зазначив, що в Секретаріаті Президента спокійно ставляться до таких закидів, оскільки в них беруть верх вузькопартійні політичні інтереси, а не інтереси держави.